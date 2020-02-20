За жестокое убийство таксиста брянцу дали почти 14 лет колонии

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:40:52+03:00

Приговор в законную силу пока не вступил. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кроме того, мужчина попался на краже

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34-летний житель Дубровского района отправится в колонию за кражу и жестокое убийство.

12 июня прошлого года злоумышленник в деревни Латыши украл вещи на пять тысяч рублей. из двух автомобилей.

Через десять дней в пьяном состоянии житель Дубровки убил таксиста. Злоумышленник предположил, что из-за неявки в суд, честный водитель обязательно отвезет его в полицию. Он ударил таксиста семь раз ножом в грудь. От полученных ран потерпевший скончался в больнице.

Суд приговорил виновного к 13 годам и 10 месяцам колонии строгого режима, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU