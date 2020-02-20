Судимый молдаванин пытался провезти патроны через Брянскую область
В Брянской области задержали молдаванина с патронами.
Иностранца остановили в автомобильном пункте пропуска Троебортное. Брянские таможенники при досмотре микроавтобуса, выезжавшего из России, обнаружили в дорожной сумке гражданина Молдавии 47 охотничьих патронов.
- Патроны были изъяты и переданы на экспертизу, которая отнесла их к категории боеприпасов, - рассказал и.о. заместителя начальника таможни Денис Дандыкин. – Все они пригодны для стрельбы: 37 патронов для нарезного малокалиберного охотничьего оружия, остальные - для гладкоствольного охотничьего оружия.
На иностранца завели уголовное дело по статье "Контрабанда боеприпасов". Уже судимому молдаванину грозит до семи лет колонии со штрафом в миллион рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU