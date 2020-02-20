Судимый молдаванин пытался провезти патроны через Брянскую область

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:32:22+03:00

Иностранцу грозит до семи лет колонии

Изменить размер текста: A A

В Брянской области задержали молдаванина с патронами.

Иностранца остановили в автомобильном пункте пропуска Троебортное. Брянские таможенники при досмотре микроавтобуса, выезжавшего из России, обнаружили в дорожной сумке гражданина Молдавии 47 охотничьих патронов.

- Патроны были изъяты и переданы на экспертизу, которая отнесла их к категории боеприпасов, - рассказал и.о. заместителя начальника таможни Денис Дандыкин. – Все они пригодны для стрельбы: 37 патронов для нарезного малокалиберного охотничьего оружия, остальные - для гладкоствольного охотничьего оружия.

На иностранца завели уголовное дело по статье "Контрабанда боеприпасов". Уже судимому молдаванину грозит до семи лет колонии со штрафом в миллион рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU