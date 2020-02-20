В Злынковском районе назначили нового прокурора
Прокурором Злынковского района стал Алексей Романченко. Соответствующий приказ подписал генпрокурор России.
Алексей Васильевич родился в 1975 году в селе Бутовск Клинцовского района. В 2004 году окончил Академию права и управления, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Работать начинал помощником прокурора Красногорского района. Затем трудился следователем прокуратуры Клинцовского района, помощником, заместителем прокурора Клинцовского района.
Классный чин – советник юстиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU