В Злынковском районе назначили нового прокурора

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:04:43+03:00

Им стал Алексей Романченко

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Прокурором Злынковского района стал Алексей Романченко. Соответствующий приказ подписал генпрокурор России.

Алексей Васильевич родился в 1975 году в селе Бутовск Клинцовского района. В 2004 году окончил Академию права и управления, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Работать начинал помощником прокурора Красногорского района. Затем трудился следователем прокуратуры Клинцовского района, помощником, заместителем прокурора Клинцовского района.

Классный чин – советник юстиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU