В Брянске прокуратура потребовала убрать свалки в Судках

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:52:45+03:00

По словам правоохранителей, чиновники овраги не почистили, а приставы не проконтролировали решение суда

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В Брянске прокуратура потребовала убрать свалки в оврагах Верхний и Нижний Судки. Ранее Советский районный суд поддержал надзорное ведомство. Частично дорожное управление города очистило от мусора овраги. Но полностью свалки не убрали.

В то же время, как говорят в пресс-службе областной прокуратуры,судебные приставы не проконтролировали исполнение решения суда.

К исполнению постановления не привлекли регионального оператора, который по закону должен убирать свалки, когда собственник участка это делать отказался.

От руководителя УФССП по Брянской области потребовали устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU