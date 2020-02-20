2020-02-20T16:52:45+03:00
Общество

В Брянске прокуратура потребовала убрать свалки в Судках

По словам правоохранителей, чиновники овраги не почистили, а приставы не проконтролировали решение суда
Мария Дедкова
Поделиться:
Ранее Советский районный суд поддержал надзорное ведомство.Ранее Советский районный суд поддержал надзорное ведомство.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Брянске прокуратура потребовала убрать свалки в оврагах Верхний и Нижний Судки. Ранее Советский районный суд поддержал надзорное ведомство. Частично дорожное управление города очистило от мусора овраги. Но полностью свалки не убрали.

В то же время, как говорят в пресс-службе областной прокуратуры,судебные приставы не проконтролировали исполнение решения суда.

К исполнению постановления не привлекли регионального оператора, который по закону должен убирать свалки, когда собственник участка это делать отказался.

От руководителя УФССП по Брянской области потребовали устранить нарушения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянского волка на кольце телецентра переодели в солдата
Судимый молдаванин пытался провезти патроны через Брянскую область
В Жуковском районе на грунтовой дороге застрял мусоровоз
В Злынковском районе назначили нового прокурора
В Брянске прокуратура потребовала убрать свалки в Судках
ВТБ обеспечил переводы на 30 млрд рублей в рамках СБП
Жителя Брянска обокрал заночевавший гость
177 брянских папочек находятся в декрете
В Брянской области белорус получил семь лет колонии за торговлю наркотиками
ВТБ проводит второй раунд эмиссии паев фонда «ВТБ Капитал - Рентный доход»
Брянский пловец Илья Бородин завоевал два "золота" на чемпионате ЦФО
В Брянске стала известна праздничная программа на День защитника Отечества
Банк ВТБ продолжает благотворительную программу «Мир без слез» в 2020 году
В Выгоническом районе под колесами фуры погиб пешеход
В Брянске сняли на видео лихача, проехавшего на "красный"
Брянцы рассказали, чего им не хватает в местном аэропорту
Жительница Брянска пыталась пронести в колонию пять мобильников в рыбе
Мэр Брянска отчитается перед депутатами 26 февраля
Украинец попытался провезти через Брянск 10,5 тысячи долларов
Брянцу дали условный срок за незаконное трудоустройство 11 иностранцев
На дорогах Брянска на выходных будут ловить пьяных нарушителей
Замначальника брянской жилинспекции накажут за медлительность
В Брянской области уничтожили пять тонн белорусских яблок
Директора брянской фирмы наказали за мизерную зарплату работникам
Больше 20 брянских УК задолжали энергетикам 300 миллионов рублей
Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров побывал в воинской части в Клинцах
Дело о лишении лицензий брянского перевозчика Дмитрия Махотина отправили на пересмотр
Кировская обувная фабрика приглашает отремонтировать старую обувь