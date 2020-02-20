В Брянской области белорус получил семь лет колонии за торговлю наркотиками

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:27:17+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

Изменить размер текста: A A

Суд Брянского района признал виновным в торговле наркотиками 26-летнего жителя города Гродно.

Оказалось, в августе прошлого года молодой человек договорился о поставках запрещенных веществ. Полученную партию он расфасовал и делал тайники в Фокинском и Брянском районах.

Злоумышленника задержали сотрудники УМВД России по Брянской области. Наркотики изъяли.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области, суд приговорил белоруса к семи годам колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU