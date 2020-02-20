В Брянской области белорус получил семь лет колонии за торговлю наркотиками
Суд Брянского района признал виновным в торговле наркотиками 26-летнего жителя города Гродно.
Оказалось, в августе прошлого года молодой человек договорился о поставках запрещенных веществ. Полученную партию он расфасовал и делал тайники в Фокинском и Брянском районах.
Злоумышленника задержали сотрудники УМВД России по Брянской области. Наркотики изъяли.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области, суд приговорил белоруса к семи годам колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU