2020-02-20T16:10:43+03:00
Спорт

Брянский пловец Илья Бородин завоевал два "золота" на чемпионате ЦФО

Соревнования проходят в Калужской области
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: Брянский центр спортивной подготовки сборных командФото: Брянский центр спортивной подготовки сборных команд
Изменить размер текста:

Брянский спортсмен Илья Бородин успешно выступает на чемпионате и первенстве ЦФО по плаванию.

На соревнованиях, которых проходят в Обнинске, наш земляк завоевал два "золота".

Награду брянцу принес уже первый соревновательный день.

Воспитанник Марины Свистак победил на дистанции 100 метров баттерфляем. А его результат - 56,53 секунды - теперь является новым рекордом Брянской области на длинной воде.

Второй соревновательный день также принес медаль. На этот раз Илья Бородин с результатом 4.20.58 выиграл на своей коронной дистанции 400 метров «комплексом». При этом он стал абсолютно лучшим не только среди юниоров, но и среди взрослых спортсменов, отметили в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянского волка на кольце телецентра переодели в солдата
Судимый молдаванин пытался провезти патроны через Брянскую область
В Жуковском районе на грунтовой дороге застрял мусоровоз
В Злынковском районе назначили нового прокурора
В Брянске прокуратура потребовала убрать свалки в Судках
ВТБ обеспечил переводы на 30 млрд рублей в рамках СБП
Жителя Брянска обокрал заночевавший гость
177 брянских папочек находятся в декрете
В Брянской области белорус получил семь лет колонии за торговлю наркотиками
ВТБ проводит второй раунд эмиссии паев фонда «ВТБ Капитал - Рентный доход»
Брянский пловец Илья Бородин завоевал два "золота" на чемпионате ЦФО
В Брянске стала известна праздничная программа на День защитника Отечества
Банк ВТБ продолжает благотворительную программу «Мир без слез» в 2020 году
В Выгоническом районе под колесами фуры погиб пешеход
В Брянске сняли на видео лихача, проехавшего на "красный"
Брянцы рассказали, чего им не хватает в местном аэропорту
Жительница Брянска пыталась пронести в колонию пять мобильников в рыбе
Мэр Брянска отчитается перед депутатами 26 февраля
Украинец попытался провезти через Брянск 10,5 тысячи долларов
Брянцу дали условный срок за незаконное трудоустройство 11 иностранцев
На дорогах Брянска на выходных будут ловить пьяных нарушителей
Замначальника брянской жилинспекции накажут за медлительность
В Брянской области уничтожили пять тонн белорусских яблок
Директора брянской фирмы наказали за мизерную зарплату работникам
Больше 20 брянских УК задолжали энергетикам 300 миллионов рублей
Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров побывал в воинской части в Клинцах
Дело о лишении лицензий брянского перевозчика Дмитрия Махотина отправили на пересмотр
Кировская обувная фабрика приглашает отремонтировать старую обувь