Брянский пловец Илья Бородин завоевал два "золота" на чемпионате ЦФО

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:10:43+03:00

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Брянский спортсмен Илья Бородин успешно выступает на чемпионате и первенстве ЦФО по плаванию.

На соревнованиях, которых проходят в Обнинске, наш земляк завоевал два "золота".

Награду брянцу принес уже первый соревновательный день.

Воспитанник Марины Свистак победил на дистанции 100 метров баттерфляем. А его результат - 56,53 секунды - теперь является новым рекордом Брянской области на длинной воде.

Второй соревновательный день также принес медаль. На этот раз Илья Бородин с результатом 4.20.58 выиграл на своей коронной дистанции 400 метров «комплексом». При этом он стал абсолютно лучшим не только среди юниоров, но и среди взрослых спортсменов, отметили в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.

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ИСТОЧНИК KP.RU