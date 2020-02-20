В Брянске стала известна праздничная программа на День защитника Отечества

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:27:34+03:00

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В Брянске стала известна программа на 23 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

С 10.00 на площадях Партизан и Воинской Славы, а также на воинском захоронении на центральном кладбище в Советском районе пройдут возложения цветов к памятникам, обелискам и воинским захоронениям.

В 10.00 в пойме Снежети пройдет джип-спринт на кубок главы города "Догони пульс".

В 16.00 на Кургане Бессмертия состоится концерт "Праздник мужества и чести!".

В 20.00 на площади Воинской Славы начнется праздничный фейерверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU