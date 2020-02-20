В Брянске стала известна праздничная программа на День защитника Отечества
В Брянске стала известна программа на 23 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
С 10.00 на площадях Партизан и Воинской Славы, а также на воинском захоронении на центральном кладбище в Советском районе пройдут возложения цветов к памятникам, обелискам и воинским захоронениям.
В 10.00 в пойме Снежети пройдет джип-спринт на кубок главы города "Догони пульс".
В 16.00 на Кургане Бессмертия состоится концерт "Праздник мужества и чести!".
В 20.00 на площади Воинской Славы начнется праздничный фейерверк.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU