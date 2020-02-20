2020-02-20T12:42:41+03:00
Происшествия

В Выгоническом районе под колесами фуры погиб пешеход

ДТП произошло ночью 20 февраля
Мария Дедкова
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Все случилось на 35-м километре автодороги "Брянск-Новозыбков".Все случилось на 35-м километре автодороги "Брянск-Новозыбков".Фото: Сергей ГАПОН
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В Выгоничском районе 19 февраля произошло смертельное ДТП. Около 23.10 на 35-м километре автодороги "Брянск-Новозыбков" фура сбила пешехода.

По предварительной информации, 56-летний водитель за рулем "Форда Карго" ехал в сторону Почепа, когда под колеса ему угодил 58-летний мужчина. Как пояснили в областной Госавтоинспекции, пешеход двигался по проезжей части.

От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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