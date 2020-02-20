В Брянске сняли на видео лихача, проехавшего на "красный"

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:08:05+03:00

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В Брянске сняли на видео очередного лихача.

Ролик с видеорегистратора опубликовали в группе "Нарушение ПДД Брянск" 20 февраля.

Судя по кадрам, около половины девятого 17 февраля в микрорайоне Московский водитель внедорожника притормозил перед светофором, который загорелся красным. Но автомобилист, не долго думая, решил повернуть несмотря на запрет.

Автор видео призвал сотрудников ГИБДД обратить внимание на нарушителя и наказать его. Если ролик попадет к полицейским, нарушителя ждет штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU