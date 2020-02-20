Брянцы рассказали, чего им не хватает в местном аэропорту
Опрос провели в социальных сетях
Брянцы хотели бы увидеть в аэропорту столовую, банкомат и электронное табло.Фото: Елена РАКОВА
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Брянцам предложили рассказать, чего не хватает местному аэропорту. Опрос решили провести в социальных сетях.
Большинство пассажиров считает, что в здании аэровокзала не достает ленты для багажа. Также брянцы хотели бы увидеть в аэропорту столовую, банкомат и электронное табло.
К слову, последние удобства пообещали сделать уже в этом году.
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ИСТОЧНИК KP.RU