Брянцы рассказали, чего им не хватает в местном аэропорту

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:45:22+03:00

Брянцы хотели бы увидеть в аэропорту столовую, банкомат и электронное табло. Фото: Елена РАКОВА

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Брянцам предложили рассказать, чего не хватает местному аэропорту. Опрос решили провести в социальных сетях.

Большинство пассажиров считает, что в здании аэровокзала не достает ленты для багажа. Также брянцы хотели бы увидеть в аэропорту столовую, банкомат и электронное табло.

К слову, последние удобства пообещали сделать уже в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU