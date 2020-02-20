Жительница Брянска пыталась пронести в колонию пять мобильников в рыбе
В исполнительную колонию №1 Брянска пытались пронести пять сотовых телефонов, 11 сим-карт и двое смарт-часов. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.
Технику нашли при досмотре продуктов у 34-летней посетительницы, которая пришла на свидание с осужденным мужем.
- Запрещенные предметы она упаковала в полиэтиленовую пленку и спрятала в полостях рыбы и замороженных тушках курицы, - рассказали в УФСИН.
Свидание нарушительницы с мужем отменили. На женщину завели протокол об административном правонарушении. Материал рассмотрят в мировом суде.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU