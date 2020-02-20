Мэр Брянска отчитается перед депутатами 26 февраля

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:29:52+03:00

В этот же день пройдет заседание горсовета. Фото: Елена РАКОВА

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Глава Брянской городской администрации Александр Макаров отчитается перед депутатами. 26 февраля он расскажет о работе проделанной чиновниками за год. Об этом говорили на заседании Малого совета городских депутатов.

На собрании народные избранники обсуждали вопросы, которые будут рассматривать на очередном заседании.

Восемь из них коснутся передачи общественным организациями муниципальных помещений. Еще несколько брянцев получат грамоты за свой труд.

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ИСТОЧНИК KP.RU