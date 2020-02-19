2020-02-19T18:45:36+03:00
Общество

Украинец попытался провезти через Брянск 10,5 тысячи долларов

Деньги иностранец не задекларировал
Мария Дедкова
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Мужчина пояснил, что не знал таможенных правил, поэтому не стал декларировать наличность.Мужчина пояснил, что не знал таможенных правил, поэтому не стал декларировать наличность.Фото: пресс-служба Брянской таможни
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В Брянске таможенники изъяли незадекларированные деньги у пассажира поезда из Киева.

Иностранец вез с собой доллары, евро и гривны. Всего в переводе около 10,5 тысячи долларов.

Мужчина пояснил, что не знал таможенных правил, поэтому не стал декларировать наличность.

- Без письменного декларирования перемещать через таможенную границу можно наличные на сумму не более 10 тысяч долларов США, - пояснил и.о. заместителя начальника таможни Денис Дандыкин. - Если норма превышена, то нужно заполнить пассажирскую таможенную декларацию.

Но иностранец нарушил закон, поэтому его привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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