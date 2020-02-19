2020-02-19T18:37:22+03:00
Общество

Брянцу дали условный срок за незаконное трудоустройство 11 иностранцев

Приговор пока не вступил в законную силу
Мария Дедкова
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Оказалось, что с июля по октябрь прошлого года у предпринимателя работали 11 иностранцев без документов.Оказалось, что с июля по октябрь прошлого года у предпринимателя работали 11 иностранцев без документов.Фото: Иван ВИСЛОВ
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41-летнего брянца осудили за незаконное трудоустройство таджиков.

Оказалось, что с июля по октябрь прошлого года у предпринимателя работали 11 иностранцев. Брянец знал, что у них не было регистрации по месту пребывания и разрешения на работу, но все равно трудоустроил.

Вскоре афера горожанина вскрылась.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области, суд назначил виновному наказание - год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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