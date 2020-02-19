На дорогах Брянска на выходных будут ловить пьяных нарушителей
В Брянске на выходных, с 21 по 24 февраля, будет проходить профилактическая акция "Нетрезвый водитель". В рейды выйдут сотрудники Госавтоинспекции.
Патрульные машины будут дежурить у торговых центров, а также у кафе и ресторанов.
- С начала года инспекторы ДПС составили 79 административных материалов на водителей с признаками опьянения, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - 35 - за управление машиной в состоянии опьянения, 44 -за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
Полицейские напоминают, что пьяная езда наказывается штрафом в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU