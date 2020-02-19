На дорогах Брянска на выходных будут ловить пьяных нарушителей

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:30:39+03:00

Полицейские напоминают, что пьяная езда наказывается штрафом с лишением водительских прав. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Профилактическая акция пройдет с 21 по 24 февраля

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В Брянске на выходных, с 21 по 24 февраля, будет проходить профилактическая акция "Нетрезвый водитель". В рейды выйдут сотрудники Госавтоинспекции.

Патрульные машины будут дежурить у торговых центров, а также у кафе и ресторанов.

- С начала года инспекторы ДПС составили 79 административных материалов на водителей с признаками опьянения, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - 35 - за управление машиной в состоянии опьянения, 44 -за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Полицейские напоминают, что пьяная езда наказывается штрафом в 30 тысяч рублей с лишением водительских прав до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU