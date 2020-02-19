Замначальника брянской жилинспекции накажут за медлительность
Заместителю начальника Государственной жилищной инспекции Брянской области грозит наказание за медлительность. По словам правоохранителей, сотрудник нарушил порядок рассмотрения обращений граждан.
- Жалобу гражданина вовремя не рассмотрели, а также необоснованно перенаправили в федеральный орган госвласти, который был не уполномочен решать проблемы заявителя, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
От начальника государственной жилищной инспекции потребовали устранить нарушения. А его зама ждет штраф до 10 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU