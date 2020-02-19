В Брянской области уничтожили пять тонн белорусских яблок

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:03:29+03:00

Фото: Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

У перевозчика не оказалось на фрукты документов

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На брянском полигоне уничтожили почти пять тонн белорусских яблок.

Машину с фруктами задержали на днях сотрудники пограничной службы в Злынковском районе. Автомобиль ехал со стороны Беларуси в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов.

Груз для проведения проверки передали специалистам Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, сообщили в пресс-службе ведомства.

Но на фрукты у владельцев документов не оказалось. Это обстоятельство не позволило достоверно установить происхождение яблок.

Было принято решение продукцию уничтожить.

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ИСТОЧНИК KP.RU