Директора брянской фирмы наказали за мизерную зарплату работникам
Руководитель заплатит штраф в 30 тысяч
Изменить размер текста:
Работники брянской компании ООО «Гурман» пожаловались на маленькую зарплату. Проверку информации провела прокуратура.
Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, в фирме с июля по октябрь прошлого года сотрудникам платили зарплату ниже МРОТ.
После проверки на работодателя завели административное дело. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU