2020-02-19T17:40:18+03:00
Общество

Директора брянской фирмы наказали за мизерную зарплату работникам

Руководитель заплатит штраф в 30 тысяч
Мария Дедкова
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Работники брянской компании ООО «Гурман» пожаловались на маленькую зарплату. Проверку информации провела прокуратура.

Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, в фирме с июля по октябрь прошлого года сотрудникам платили зарплату ниже МРОТ.

После проверки на работодателя завели административное дело. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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