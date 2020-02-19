Директора брянской фирмы наказали за мизерную зарплату работникам

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:40:18+03:00

Руководитель заплатит штраф в 30 тысяч

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Работники брянской компании ООО «Гурман» пожаловались на маленькую зарплату. Проверку информации провела прокуратура.

Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, в фирме с июля по октябрь прошлого года сотрудникам платили зарплату ниже МРОТ.

После проверки на работодателя завели административное дело. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU