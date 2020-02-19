Больше 20 брянских УК задолжали энергетикам 300 миллионов рублей
Нарушителям грозят штрафы до 250 тысяч рублей
Нарушения выявили во время проверки прокуратуры.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Больше 20 брянских управляющих компаний задолжали энергетикам. Эта информация выяснилась во время проверки прокуратуры.
Организации не доплатили почти 300 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
На руководителей УК завели пока семь административных дел. Нарушителям грозит штраф от 100 до 250 тысяч рублей или дисквалификация до трех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU