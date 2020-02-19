Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров побывал в воинской части в Клинцах

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:12:38+03:00

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Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров приехал в Клинцы. Он проверил занятия по боевой подготовке в мотострелковых подразделениях и состояние приказарменной базы и полигонов, сообщает издание "Красная звезда".

Юнус-Бек Евкуров заслушал доклады заместителя командующего армией, командиров части и начальника полигона.

Замминистра дал указания по строительству учебных корпусов для размещения тренажеров и галерей для упражнений в стрельбе. Также он потребовал модернизировать командные пункты и пункты обогрева личного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU