Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров побывал в воинской части в Клинцах
Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров приехал в Клинцы. Он проверил занятия по боевой подготовке в мотострелковых подразделениях и состояние приказарменной базы и полигонов, сообщает издание "Красная звезда".
Юнус-Бек Евкуров заслушал доклады заместителя командующего армией, командиров части и начальника полигона.
Замминистра дал указания по строительству учебных корпусов для размещения тренажеров и галерей для упражнений в стрельбе. Также он потребовал модернизировать командные пункты и пункты обогрева личного состава.
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ИСТОЧНИК KP.RU