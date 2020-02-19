Дело о лишении лицензий брянского перевозчика Дмитрия Махотина отправили на пересмотр

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:57:15+03:00

По словам начальника отдела по транспорту Игоря Чубчикова, перевозчик во время рассмотрения дела не исправился. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Предприниматель Дмитрий Махотин сумел оспорить решение Арбитражного суда Брянской области, по которому его лишили лицензий на перевозки по двум маршрутам.

18 февраля Арбитражный суд Центрального округа принял решение вернуть дело на пересмотр.

Напомним, Брянская горадминистрация потребовала лишить Дмитрия Махотина разрешений на перевозки по маршрутам №76 и №99. Представители мэрии обвинили бизнесмена в нарушениях расписания и несвоевременном предоставлении отчетов.

- Суд не прекратил производство по делу, а также не оставил исковое заявление городской администрации без рассмотрения, - говорит начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков. - Дело направлено на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области для исправления выявленных недочетов. При этом нарушения перевозчика никуда не исчезли, а продолжают накапливаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU