2020-02-19T13:57:25+03:00
Происшествия

В Брянске на «зебре» сбили 16-летнюю девушку

С сотрясением головы и ушибами подростка госпитализировали
Ольга УМАРОВА
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Девушка угодила под колеса "Шкоды".Девушка угодила под колеса "Шкоды".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Бежицком районе Брянска на улице Почтовой иномарка сбила 16-летнюю девушку. ДТП произошло около восьми утра, сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, 42-летний водитель «Шкода Октавиа» ехал от улицы Ульянова к улице 50 Армии. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- С сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травой и ушибами девушку положили в больницу, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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