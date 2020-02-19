В Брянске на «зебре» сбили 16-летнюю девушку
С сотрясением головы и ушибами подростка госпитализировали
Девушка угодила под колеса "Шкоды".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Бежицком районе Брянска на улице Почтовой иномарка сбила 16-летнюю девушку. ДТП произошло около восьми утра, сообщает областная Госавтоинспекция.
По предварительной информации, 42-летний водитель «Шкода Октавиа» ехал от улицы Ульянова к улице 50 Армии. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- С сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травой и ушибами девушку положили в больницу, - уточнили в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU