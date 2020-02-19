2020-02-19T13:39:05+03:00
Общество

Смотри в оба!

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С января этого года размер платы для населения составляет 80 рублей 03 копейки.С января этого года размер платы для населения составляет 80 рублей 03 копейки.
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Некоторые невнимательные управляющие компании Брянска и области выставили потребителям счет «за обращение с ТКО» по тарифу 2019 года.

АО «Чистая планета» напоминает, что с января этого года размер платы для населения составляет 80 рублей 03 копейки. Но некоторые управляющие компании не учли это при выставлении платежей за январь.

Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Брянской области АО «Чистая планета» просит потребителей проверять квитанции перед оплатой и в случае неверного начисления обращаться в свою управляющую организацию за перерасчетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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