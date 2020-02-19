Жители Брянска продолжают жаловаться на «грязевые озера»

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:09:15+03:00

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Во вторник по Брянску прокатился сильный ливень, а его последствия до сих пор дают о себе знать.

Горожане пожаловались на целые озера грязи в центре Брянска. К примеру, на улице Горбатого практически невозможно подступиться к остановке «Славянский микрорайон».

Такая же ситуация – возле новостроек в районе старого аэропорта. Дойти до дома во время ливня, не измазавшись в грязи, - из разряда фантастики. Ситуация осложняется тем, что на этом участке делают новую дорогу.

- Тротуаров нет, взрослые и дети идут прямо по проезжей части, - жалуются местные жители. – Хорошо, хоть водители сбавляют скорость. Но и водители разные бывают...

Напомним, 18 февраля во время дождя затопило улицы Бежицы. Под воду ушла дорога на улице Ульянова. Проблему «бежицких наводнений» не решают уже долгие годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU