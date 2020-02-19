Госдума предлагает маркировать запрещенные лекарства для водителей

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:40:26+03:00

Борис Пайкин: «Предлагаем законодательно закрепить норму о размещении в инструкции данных о том, через какое время после приема лекарства водитель может сесть за руль»

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19 февраля в Госдуму поступил законопроект о нанесении знака «Движение запрещено» на инструкции к лекарствам, которые нельзя употреблять водителям, находящихся за рулем. Эта мера позволит обратить внимание водителей на отказ от управления транспортным средством на время действия подобных препаратов, считает один из авторов инициативы брянский депутат Госдумы Борис Пайкин. Соавторами документа также являются его коллеги по фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Андрей Свинцов.

На сегодняшний день есть множество лекарств, имеющих в своем составе кодеин и фенобарбитал, которые отнесятся к наркотическим и психотропным. Их оборот ограничен в России. Однако в инструкции по их применению в лучшем случае мелким шрифтом указано о необходимости «соблюдать осторожность при вождении автотранспорта».

«Речь идет о достаточно распространенных средствах, которые можно купить без рецепта врача, «на свое усмотрение», - комментирует новый законопроект Борис Пайкин. – Это, например, «Корвалол» и «Валокордин». Присутствующие в их составе вещества ухудшают реакцию водителей, что может привести к самым печальным последствиям. Заметный знак на инструкции по применению поможет привлечь к этой информации внимание автомобилистов. При подготовке законопроекта мы учли мнение координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова и предлагаем также законодательно закрепить норму о размещении в инструкции данных о том, через какое время после приема лекарства водитель может сесть за руль. Это сделает наши дороги безопаснее и снизит риск административного наказания и даже уголовных последствий для самих автомобилистов».

ИСТОЧНИК KP.RU