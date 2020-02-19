В Брянске «Хендай» сбил на парковке 86-летнюю пенсионерку
Женщина сломала плечо
Авария произошла 18 февраля.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В ДТП на улице Авиационной в Брянске пострадала пенсионерка. Авария произошла около полпервого дня во вторник, 18 февраля, сообщает областная Госавтоинспекция.
По предварительной версии, 45-летний водитель «Хендай Акцент» сдавал «назад» на парковочной площадке и сбил 86-летнюю женщину-пешехода.
- С переломом плечевой кости женщину отправили на домашнее лечение, - уточнили в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU