В Брянске «Хендай» сбил на парковке 86-летнюю пенсионерку

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:34:06+03:00

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В ДТП на улице Авиационной в Брянске пострадала пенсионерка. Авария произошла около полпервого дня во вторник, 18 февраля, сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительной версии, 45-летний водитель «Хендай Акцент» сдавал «назад» на парковочной площадке и сбил 86-летнюю женщину-пешехода.

- С переломом плечевой кости женщину отправили на домашнее лечение, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU