В Сураже девятиклассник подхватил желтуху

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:40:03+03:00

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В Сураже школьник заболел желтухой. Вирус гепатита А выявили у девятиклассника еще в начале февраля.

По предписанию главного санитарного врача по Унечскому, Мглинскому, Стародубскому и Суражскому районам в школе объявили карантин, который продлится 35 дней.

Ребята не будут выходить на праздники и массовые гулянья. Все кабинеты и другие помещения дезинфицируют. А ребята не уроках не будут переходить из класса в класс.

За одноклассниками и учителями заболевшего мальчика наблюдают медики.

- Сложность с вирусом гепатита А состоит в том, что у заболевания длительный инкубационный период - 35 дней, - цитирует издание «Брянские известия» начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Брянской области Григория Цыганкова. - В течение этого периода могут выявлять заболевших. Желтуха - редкое заболевание. Вакцина от нее не входит в национальный календарь прививок. И если случится эпидемия, заболеть может большое количество людей, так как с этим вирусом встретятся впервые. Задача врачей - выявить заболевание на ранних стадиях и изолировать больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU