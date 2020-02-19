В Брянске задержали вора, которого не смог поймать охранник магазина

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:43:08+03:00

Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы

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В Брянске задержали магазинного вора. Инцидент произошел в одном из супермаркетов Советского района, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Возле касс охранник заметил подозрительного мужчину. Через его куртку проступали очертания квадратного предмета. Он попытался остановить посетителя, но тому удалось сбежать.

- При просмотре камер видеонаблюдения увидели, что мужчина похитил четыре коробки с электронными весами, - говорят в пресс-службе. - Их общая стоимость - 2500 рублей.

Полицейские вышли на неоднократно судимого 29-летнего местного жителя. Несколько дней он скрывался у знакомых, а потом его задержали стражи порядка. По статье «Грабеж» ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU