Ушла из жизни сотрудница БГУ Нина Третьякова

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:47:34+03:00

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Ушла из жизни сотрудница Брянского госуниверситета Нина Третьякова. Ей было 66 лет, сообщили в вузе.

- В памяти всех, кто знал Нину Андреевну, она останется человеком, скрупулезно относящимся к делу, высоким профессионалом, чутким и отзывчивым товарищем, - написали ее коллеги.

Свои соболезнования родным и близким Нины Андреевны выразили все сотрудники университета.

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ИСТОЧНИК KP.RU