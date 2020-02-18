Ушла из жизни сотрудница БГУ Нина Третьякова
Свои соболезнования выразили коллеги Нины Андреевны
Фото: БГУ им. И.Г. Петровского
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Ушла из жизни сотрудница Брянского госуниверситета Нина Третьякова. Ей было 66 лет, сообщили в вузе.
- В памяти всех, кто знал Нину Андреевну, она останется человеком, скрупулезно относящимся к делу, высоким профессионалом, чутким и отзывчивым товарищем, - написали ее коллеги.
Свои соболезнования родным и близким Нины Андреевны выразили все сотрудники университета.
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ИСТОЧНИК KP.RU