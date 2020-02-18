В Брянскую область не разрешили провезти двух фазанов
У Хозяина пернатых не оказалось на них документов
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Через Брянскую область не смогли провезти двух фазанов. Птиц нашли в картонных коробках в багаже поезда, который следовал из Кишинева.
Владельцем птиц оказался гражданин Молдавии. Он рассказал, что планировал продать фазанов в Москве. Но предоставить документы о здоровье своих подопечных иностранец не смог.
Пернатых вернули в страну, куда их привезли, сообщили в управлении Россельхознадзора по Брянской и смоленской областям. А на их хозяина завели административное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU