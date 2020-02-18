2020-02-18T18:01:59+03:00
Общество

В этом году сдавать ЕГЭ будут 6303 брянца

Для них откроют 54 пункта приема экзаменов
Мария Дедкова
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Основные правила проведения экзаменов останутся теми же.Основные правила проведения экзаменов останутся теми же.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В этом году в Брянской области ЕГЭ планируют сдавать 6303 человека. Из них - 5635 выпускников, 360 брянцев, которые закончили школу несколько лет назад, 207 студентов из лицеев и техникумов и 101 иностранец. Для них откроют 51 пункт проведения экзаменов на базе школ и 3 на дому.

- Все пункты проведения ЕГЭ, как в досрочный, так и в основной период будут использовать технологию печати и сканирования контрольно-измерительных материалов в штабе проведения экзаменов, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Этой технологии в Брянской области уже три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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