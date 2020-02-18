На автовокзале в Брянске появился терминал самообслуживания
Он будет работать круглосуточно
Фото: Брянский автовокзал
Изменить размер текста:
На автовокзале в Брянске установили терминал для самообслуживания. Его установили на входе в здание рядом с расписанием.
Здесь пассажиры смогут самостоятельно купить билеты без обращения к кассирам во все доступные направления. Как пояснили работники автовокзала, работать терминал будет круглосуточно.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU