На автовокзале в Брянске появился терминал самообслуживания

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:38:41+03:00

Он будет работать круглосуточно

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На автовокзале в Брянске установили терминал для самообслуживания. Его установили на входе в здание рядом с расписанием.

Здесь пассажиры смогут самостоятельно купить билеты без обращения к кассирам во все доступные направления. Как пояснили работники автовокзала, работать терминал будет круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU