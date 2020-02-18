2020-02-18T17:38:41+03:00
Общество

На автовокзале в Брянске появился терминал самообслуживания

Он будет работать круглосуточно
Мария Дедкова
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Фото: Брянский автовокзалФото: Брянский автовокзал
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На автовокзале в Брянске установили терминал для самообслуживания. Его установили на входе в здание рядом с расписанием.

Здесь пассажиры смогут самостоятельно купить билеты без обращения к кассирам во все доступные направления. Как пояснили работники автовокзала, работать терминал будет круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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