В Брянске после дождя затопило дорогу у Бежицкого рынка
В Брянске 18 февраля прошел сильный дождь. Затопленными оказались улицы Бежицы. Под воду ушла дорога на улице Ульянова. Видео "потопа" очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Такая проблема на этом участке появляется каждый раз после дождя.
Однако из-за ливня пострадала не только улица Ульянова. В редакцию "КП-Брянск" обратились жители улицы Клинцовской. По словам бежичан, огромные лужи образовались и у школы №17. Как говорят горожане, школьники не могут беспрепятственно пройти к образовательному учреждению.
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ИСТОЧНИК KP.RU