2020-02-18T17:20:42+03:00
Общество

В Брянске после дождя затопило дорогу у Бежицкого рынка

На лужи пожаловались и жители улицы Клинцовской
Мария Дедкова
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Скриншот с видео vk.com, "Типичный Брянск"Скриншот с видео vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске 18 февраля прошел сильный дождь. Затопленными оказались улицы Бежицы. Под воду ушла дорога на улице Ульянова. Видео "потопа" очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Такая проблема на этом участке появляется каждый раз после дождя.

Однако из-за ливня пострадала не только улица Ульянова. В редакцию "КП-Брянск" обратились жители улицы Клинцовской. По словам бежичан, огромные лужи образовались и у школы №17. Как говорят горожане, школьники не могут беспрепятственно пройти к образовательному учреждению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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