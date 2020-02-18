2020-02-18T16:45:52+03:00
Общество

В Севском районе за плохие дороги наказали семь сельских администраций

Магистрали не проходили техосмотр
Ольга УМАРОВА
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Чиновников Севского района отчитали за некачественные дороги. Нарушение закона о безопасности дорожного движения выявила прокуратура.

В частности, ответственные сотрудники вовремя не проводили оценку технического состояния автодорог в Доброводском, Косицком, Новоямском, Подлесно-Новосельском, Пушкинском, Троебортновском, Чемлыжском сельских поселениях.

- Главам семи сельских администраций внесли представления, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Документы находятся на рассмотрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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