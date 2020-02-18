В Севском районе за плохие дороги наказали семь сельских администраций
Чиновников Севского района отчитали за некачественные дороги. Нарушение закона о безопасности дорожного движения выявила прокуратура.
В частности, ответственные сотрудники вовремя не проводили оценку технического состояния автодорог в Доброводском, Косицком, Новоямском, Подлесно-Новосельском, Пушкинском, Троебортновском, Чемлыжском сельских поселениях.
- Главам семи сельских администраций внесли представления, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Документы находятся на рассмотрении.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU