В Брянске загорелся неработающий элеватор
Во время пожара никто не пострадал
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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Во вторник, 18 февраля, в Фокинском районе Брянска потушили неработающий элеватор. Сообщение о возгорании на улице Дзержинского пришло на пульт дежурного МЧС в 13.37, передает региональное МЧС.
На место выехали два пожарных расчета: четыре пожарные машины и автолестница.
- В 14.21 пожар полностью потушили, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Пострадавших нет.
Эксперты выясняют причину пожара.
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ИСТОЧНИК KP.RU