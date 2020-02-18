В Брянске загорелся неработающий элеватор

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:21:34+03:00

Во время пожара никто не пострадал

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Во вторник, 18 февраля, в Фокинском районе Брянска потушили неработающий элеватор. Сообщение о возгорании на улице Дзержинского пришло на пульт дежурного МЧС в 13.37, передает региональное МЧС.

На место выехали два пожарных расчета: четыре пожарные машины и автолестница.

- В 14.21 пожар полностью потушили, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Пострадавших нет.

Эксперты выясняют причину пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU