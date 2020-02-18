Брянца обворовал бывший сокамерник

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:44:57+03:00

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В Выгоничском районе задержали вора-рецидивиста. Как рассказал полицейским потерпевший - 35-летний житель поселка Локоть – в гости к нему приехал 37-летний приятель, с которым они отбывали наказание в местах лишения свободы.

Мужчины выпили, затем гость пригласил хозяина в кафе. Они пошли туда, однако через полчаса гость пропал, выйдя "на перекур".

А когда потерпевший вернулся домой, то обнаружил, что кто-то перерыл его вещи в поисках ценностей.

- Пропали рюкзак, банковская карта и документы, мобильник и 25-литровая канистра со спиртосодержащей жидкостью, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Полицейские выяснили, что по квартире «прошелся» тот самый визитер. Он успел обналичить карту приятеля, на которой оставалось 300 рублей.

Некоторое время подозреваемый скрывался в Навлинском районе, а задержали его в Выгоничском. По статье «Кража» рецидивисту грозит новый срок – до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU