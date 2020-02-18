Время любить – не только 14 февраля!

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:44:39+03:00

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Об этом напоминает всем жителям иллюстрация к месяцу февраль в перекидном календаре, который выпустил региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области - АО «Чистая планета».

День влюбленных позади, но не значит, что мы должны забыть о теплых чувствах к своим близким и перестать уделять им внимание, проявлять заботу. Так же как мы должны ежедневно поддерживать чистоту вокруг и заботиться об экологии. Любовь к людям и окружающему миру – понятие постоянное!

Напомним, что региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области в канун нового года разработал и выпустил необычный календарь, который заставляет задуматься о важном - о чистоте: окружающего мира, души и мыслей. Каждый месяц календаря – агитация, которая вызовет улыбку, заставит задуматься о реформе обращения с отходами в частности и о жизни в целом.

Этот проект был презентован на международном выставке-форуме «Чистая страна», который прошел в середине декабря в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU