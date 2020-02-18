На брянской трассе пьяный водитель, уезжая с места ДТП, съехал в кювет

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:11:11+03:00

В автоаварии пострадали два человека. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

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В Брянской области пьяный водитель попал в двойное ДТП. Это произошло в понедельник, 17 февраля, около восьми утра, на улице Карачевской.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 38-летний водитель «ВАЗ-21150» ехал в сторону улицы Розы Люксембург в поселке Навля. Он съехал на обочину и сбил 48-летнюю женщину-пешехода, которая шла по обочине в попутном направлении.

- С черепно-мозговой травмой и ушибами пострадавшую госпитализировали, - говорят в ГИБДД.

Но на этом все не закончилось. Водитель скрылся с места ДТП и двинулся в сторону села Гремячее. Здесь на 7-м километре дороги «Украина-Клинское» он снова съехал на обочину, машина перевернулась.

На этот раз пострадал сам водитель. С ушибами, ссадинами и другими травмами его положили в больницу. Как показала проверка, мужчина был пьян.

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ИСТОЧНИК KP.RU