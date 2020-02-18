2020-02-18T13:01:02+03:00
Политика

23 февраля ЛДПР традиционно накормит брянцев солдатской кашей

В Брянске и районах области пройдут праздничные митинги ,посвященные Дню защитников Отечества
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Участники мероприятий получат фирменные армейские наборы.Участники мероприятий получат фирменные армейские наборы.
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В День защитника Отечества в Брянске главные митинги-концерты, которые традиционно организовывает БРО ЛДПР, пройдут в Советском районе на площади Революции перед цирком и в Бежицком на площади перед Дворцом культуры имени Д.Н. Медведева в 12 часов. ЛДПР приглашает на мероприятие всех горожан, независимо от политических убеждений, поскольку эта календарная дата объединяет всех, кто чтит традиции и является патриотом.

В мероприятиях примут участие многочисленные члены, активисты и сторонники ЛДПР и все неравнодушные граждане. На площадях, где запланированы массовые мероприятия, будет работать полевая кухня. Брянцы и гости города смогут отведать в праздничный день символическую гречневую кашу с тушенкой, выпить горячего сладкого чая. Здесь же будет звучать музыка, своим выступлением порадуют творческие коллективы областного центра.

Участников праздничных митингов ждут конкурсы. Настоящим сюрпризом от ЛДПР в этот день станут подарки. Это фирменные армейские наборы для личной гигиены, в которые входят зубная паста, крем для рук, дезодорант, а также гели до и после бритья и шампунь-гель для душа.

Праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества с концертной программой, полевой кухней и раздачей армейских наборов состоятся в Фокинском районе Брянска на площади перед ДК железнодорожников 22 февраля в 12 часов и в городе Сельцо на площади перед Дворцом культуры им. В.В. Мейпариани 23 февраля в 12 часов.

Во многих районных центрах Брянской области День защитника Отечества активисты местных отделений ЛДПР также отметят митингами и пикетами. Все мероприятия пройдут в соответствии с действующим законодательством и согласованы с властями. Подробнее о времени и месте проведения праздничных акций можно узнать в штаб-квартире БРО ЛДПР по адресу Брянск, улица Горького, 17 или по телефону 8 (4832) 66-02-96.

ИСТОЧНИК KP.RU

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