2020-02-18T12:21:16+03:00
Общество

В феврале и марте брянские электрички будут ходить по-другому

Расписание изменится на нескольких направлениях
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
По новому маршруту электрички будут ходить в предпраздничные и праздничные дни.По новому маршруту электрички будут ходить в предпраздничные и праздничные дни.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В феврале и марте изменится расписание пригородных поездов в Брянской области. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций брянского филиала РЖД.

По новому графику электрички будут ходить в предпраздничные и праздничные дни - с 21 по 24 февраля и с 6 по 9 марта. Это коснется пригородных поездов, курсирующих на участках Дятьково – Фаянсовая, ЖуковкаСещинская, НовозыбковУнеча, БрянскРославль, Брянск - Орел.

- Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов, - говорят в брянском филиале РЖД.

Подробнее о графике движения пригородные поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на вокзалах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На брянской трассе пьяный водитель, уезжая с места ДТП, съехал в кювет
23 февраля ЛДПР традиционно накормит брянцев солдатской кашей
В феврале и марте брянские электрички будут ходить по-другому
В Комаричском районе «Лада» врезалась в грузовик: погиб один человек
В Брянской области 65 человек вышли на пенсию раньше
В Брянске обвиняют иностранца в коммерческом подкупе
В Брянске на «Литии» внедорожник заехал на легковушку
К ситуации с погромом на брянском кладбище подключились активисты ОНФ
Брянского застройщика накажут за неинформативную рекламу
В Брянске возобновили строительство корпуса больницы №4
Брянская область заняла 41-е место в России по качеству жизни
В брянском поселке Большое Полпино столкнулись две иномарки
Москвич пытался провезти через Брянщину 105 литров домашнего вина
В Брянской области на карантин закрыли три школы и детсад
ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%
У жителя Унечи отберут водительские права из-за проблем с психикой и зрением
В Брянске работникам строительной фирмы задолжали 1,5 миллиона рублей
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
В брянском кинотеатре «Победа» откроется третий зал