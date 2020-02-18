В феврале и марте брянские электрички будут ходить по-другому

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:21:16+03:00

По новому маршруту электрички будут ходить в предпраздничные и праздничные дни. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В феврале и марте изменится расписание пригородных поездов в Брянской области. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций брянского филиала РЖД.

По новому графику электрички будут ходить в предпраздничные и праздничные дни - с 21 по 24 февраля и с 6 по 9 марта. Это коснется пригородных поездов, курсирующих на участках Дятьково – Фаянсовая, Жуковка – Сещинская, Новозыбков – Унеча, Брянск – Рославль, Брянск - Орел.

- Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов, - говорят в брянском филиале РЖД.

Подробнее о графике движения пригородные поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на вокзалах.

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ИСТОЧНИК KP.RU