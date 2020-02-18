В Комаричском районе «Лада» врезалась в грузовик: погиб один человек
В ДТП под брянским поселком Комаричи погиб водитель. Трагедия произошла в понедельник, 17 февраля, около семи вечера на трассе «Украина».
По предварительной версии областной ГИБДД, 43-летний водитель «ВАЗ-21074» ехал со стороны Москвы в сторону Киева. Он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Сканиа R113» с прицепом. За рулем фуры находился 51-летний водитель.
- На месте умер водитель отечественного авто, - говорят в ГИБДД.
Смертельное ДТП в Комаричском районе .Видео: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU