2020-02-18T11:05:32+03:00
Происшествия

В Комаричском районе «Лада» врезалась в грузовик: погиб один человек

ДТП произошло на украинской трассе [видео]
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Трагедия случилась 17 февраля.Трагедия случилась 17 февраля.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
Изменить размер текста:

В ДТП под брянским поселком Комаричи погиб водитель. Трагедия произошла в понедельник, 17 февраля, около семи вечера на трассе «Украина».

По предварительной версии областной ГИБДД, 43-летний водитель «ВАЗ-21074» ехал со стороны Москвы в сторону Киева. Он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Сканиа R113» с прицепом. За рулем фуры находился 51-летний водитель.

- На месте умер водитель отечественного авто, - говорят в ГИБДД.

Смертельное ДТП в Комаричском районе .Видео: УГИБДД УМВД России по Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На брянской трассе пьяный водитель, уезжая с места ДТП, съехал в кювет
23 февраля ЛДПР традиционно накормит брянцев солдатской кашей
В феврале и марте брянские электрички будут ходить по-другому
В Комаричском районе «Лада» врезалась в грузовик: погиб один человек
В Брянской области 65 человек вышли на пенсию раньше
В Брянске обвиняют иностранца в коммерческом подкупе
В Брянске на «Литии» внедорожник заехал на легковушку
К ситуации с погромом на брянском кладбище подключились активисты ОНФ
Брянского застройщика накажут за неинформативную рекламу
В Брянске возобновили строительство корпуса больницы №4
Брянская область заняла 41-е место в России по качеству жизни
В брянском поселке Большое Полпино столкнулись две иномарки
Москвич пытался провезти через Брянщину 105 литров домашнего вина
В Брянской области на карантин закрыли три школы и детсад
ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%
У жителя Унечи отберут водительские права из-за проблем с психикой и зрением
В Брянске работникам строительной фирмы задолжали 1,5 миллиона рублей
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
В брянском кинотеатре «Победа» откроется третий зал