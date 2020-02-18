2020-02-18T12:22:57+03:00
Общество

В Брянской области 65 человек вышли на пенсию раньше

Такую льготу ввели за большой стаж
Ольга УМАРОВА
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Новая льгота позволяет уйти на «заслуженный отдых» на два года раньше.Новая льгота позволяет уйти на «заслуженный отдых» на два года раньше.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В 2019 году 65 жителям Брянщины пенсию назначили досрочно – за длительный стаж. Как рассказали в Отделении Пенсионного фонда России по Брянской области, льгота позволяет уйти на «заслуженный отдых» на два года раньше нового общеустановленного пенсионного возраста.

Данным правом могут воспользоваться мужчины, которые имеют 42 года страхового стажа, и женщины с 37-летним стажем.

- В страховой стаж для досрочной пенсии входят периоды работы, во время которых человек был официально трудоустроен и за него уплачивались страховые взносы в ПФР, - пояснили в пресс-службе ОПФР по Брянской области, - А также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью. Исключение - так называемые «нестраховые» периоды: время получения пособия по безработице, уход за инвалидом или престарелым, учеба, служба в армии, отпуск по уходу за ребенком и другое. За каждый из этих периодов начисляют пенсионные коэффициенты.

Кроме того, в 2020 году брянцы, имеющие длительный стаж, могут оформить досрочную страховую пенсию по старости: женщины по достижении 55 лет, мужчины – в 60. Условия: не менее 11 лет страхового стажа и не менее 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Проверить заработанный стаж можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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