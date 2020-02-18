В Брянске обвиняют иностранца в коммерческом подкупе

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:57:32+03:00

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Брянские следователи обвиняют иностранного гражданина в подкупе сотрудника фирмы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, инцидент произошел днем 12 февраля этого года. Фигурант дела передал 50 тысяч рублей руководителю службы экономической безопасности коммерческой организации, которая находится в Брянском районе. За эти деньги иностранец добивался того, что его исключили из реестра недобросовестных контрагентов, а также организовали работу его техники в данной организации.

И оплатили работу, которая по факту не была выполнена.

- Обвиняемому избрали меру пресечения – домашний арест, - рассказали в пресс-службе. - Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU