В Брянске на «Литии» внедорожник заехал на легковушку
Горожане сообщают о большой пробке из-за аварии
Фото: vk.com, группа "Актуальный Брянск".
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В Фокинском районе Брянска на «Литии» столкнулись внедорожник и легковушка. Фото аварии опубликовали в соцсети утром во вторник, 18 февраля.
Судя по снимку, внедорожник в буквальном смысле заехал на капот легкового авто. Вероятно, это произошло при резком торможении. По словам горожан, из-за аварии на данном участке образовался большой затор.
Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Официальной информации от ГИБДД еще не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU