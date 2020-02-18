В Брянске на «Литии» внедорожник заехал на легковушку

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:41:50+03:00

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В Фокинском районе Брянска на «Литии» столкнулись внедорожник и легковушка. Фото аварии опубликовали в соцсети утром во вторник, 18 февраля.

Судя по снимку, внедорожник в буквальном смысле заехал на капот легкового авто. Вероятно, это произошло при резком торможении. По словам горожан, из-за аварии на данном участке образовался большой затор.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Официальной информации от ГИБДД еще не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU