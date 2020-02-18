2020-02-18T09:41:50+03:00
Происшествия

В Брянске на «Литии» внедорожник заехал на легковушку

Горожане сообщают о большой пробке из-за аварии
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, группа "Актуальный Брянск".Фото: vk.com, группа "Актуальный Брянск".
Изменить размер текста:

В Фокинском районе Брянска на «Литии» столкнулись внедорожник и легковушка. Фото аварии опубликовали в соцсети утром во вторник, 18 февраля.

Судя по снимку, внедорожник в буквальном смысле заехал на капот легкового авто. Вероятно, это произошло при резком торможении. По словам горожан, из-за аварии на данном участке образовался большой затор.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Официальной информации от ГИБДД еще не поступало.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На брянской трассе пьяный водитель, уезжая с места ДТП, съехал в кювет
23 февраля ЛДПР традиционно накормит брянцев солдатской кашей
В феврале и марте брянские электрички будут ходить по-другому
В Комаричском районе «Лада» врезалась в грузовик: погиб один человек
В Брянской области 65 человек вышли на пенсию раньше
В Брянске обвиняют иностранца в коммерческом подкупе
В Брянске на «Литии» внедорожник заехал на легковушку
К ситуации с погромом на брянском кладбище подключились активисты ОНФ
Брянского застройщика накажут за неинформативную рекламу
В Брянске возобновили строительство корпуса больницы №4
Брянская область заняла 41-е место в России по качеству жизни
В брянском поселке Большое Полпино столкнулись две иномарки
Москвич пытался провезти через Брянщину 105 литров домашнего вина
В Брянской области на карантин закрыли три школы и детсад
ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%
У жителя Унечи отберут водительские права из-за проблем с психикой и зрением
В Брянске работникам строительной фирмы задолжали 1,5 миллиона рублей
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
В брянском кинотеатре «Победа» откроется третий зал