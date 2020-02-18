2020-02-18T08:50:56+03:00
Общество

К ситуации с погромом на брянском кладбище подключились активисты ОНФ

По словам местных жителей, повреждены шесть захоронений
Ольга УМАРОВА
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Фото: РО ОНФ в Брянской области.Фото: РО ОНФ в Брянской области.
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Брянские активисты ОНФ заинтересовались историей с разрушенными могилами на кладбище в селе Сачковичи. Мы уже писали, что опубликованное в соцсети фото погрома вызвало бурный отклик брянцев.

По словам местных властей, инцидент исчерпан: остатки рухнувшего дерева и повалившееся надгробье убрали – якобы пострадал только один памятник. А ответственный за неаккуратную валку лесоруб пообещал восстановить могилу.

Однако, как утверждают селяне, которые обратились к активистам, поврежденных захоронений больше. Два памятника, четыре креста и надгробия – всего шесть объектов.

- По словам местных жителей, на территории кладбища работала бригада лесопилов, - рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта в Брянской области. - Рабочие объяснили людям, что занимаются благоустройством кладбища. А что касается поврежденных захоронений, то лесорубы говорят, что на них упало дерево – его тяжести не выдержал трос. Родственники усопших были возмущены, когда увидели, что стало с могилами их близких.

Активисты призывают власти Климовского района восстановить разрушенные могилы. Информацию также направили прокурору Климовского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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