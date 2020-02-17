2020-02-17T18:38:51+03:00
Общество

Брянского застройщика накажут за неинформативную рекламу

Компания забыла в статье назвать себя
Мария Дедкова
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Сотрудники УФАС по Брянской области признали такую рекламу незаконной.Сотрудники УФАС по Брянской области признали такую рекламу незаконной.Фото: Тимур ХАНОВ
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Брянскую строительную компанию накажут за неинформативную рекламу. По просьбе застройщика его рекламу разместили в интернет- СМИ.

Но вот в статье не оказалось сведений о месте и способах получения проектной декларации, а также о самом застройщике.

Сотрудники УФАС по Брянской области признали такую рекламу незаконной.

От компании потребовали устранить нарушения, кроме того ее руководителей привлекут к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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