Брянского застройщика накажут за неинформативную рекламу
Компания забыла в статье назвать себя
Сотрудники УФАС по Брянской области признали такую рекламу незаконной.Фото: Тимур ХАНОВ
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Брянскую строительную компанию накажут за неинформативную рекламу. По просьбе застройщика его рекламу разместили в интернет- СМИ.
Но вот в статье не оказалось сведений о месте и способах получения проектной декларации, а также о самом застройщике.
Сотрудники УФАС по Брянской области признали такую рекламу незаконной.
От компании потребовали устранить нарушения, кроме того ее руководителей привлекут к административной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU