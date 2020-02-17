В Брянске возобновили строительство корпуса больницы №4
На работы потратят почти один миллиард рублей
Фото: "ГТРК Брянск"
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В Брянске возобновилось строительство лечебного корпуса городской больницы №4. Возведение здания началось 11 лет назад, но из-за недостатка финансирования стройку пришлось остановить.
Из областного бюджета выделили больше 929 миллионов рублей, сообщает "ГТРК Брянск". Этих денег должно хватить не только на строительство корпуса, но и на его оснащение современным медицинским оборудованием. Работы планируют закончить к декабрю следующего года.
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ИСТОЧНИК KP.RU