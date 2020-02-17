2020-02-17T18:31:13+03:00
Общество

В Брянске возобновили строительство корпуса больницы №4

На работы потратят почти один миллиард рублей
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: "ГТРК Брянск"Фото: "ГТРК Брянск"
Изменить размер текста:

В Брянске возобновилось строительство лечебного корпуса городской больницы №4. Возведение здания началось 11 лет назад, но из-за недостатка финансирования стройку пришлось остановить.

Из областного бюджета выделили больше 929 миллионов рублей, сообщает "ГТРК Брянск". Этих денег должно хватить не только на строительство корпуса, но и на его оснащение современным медицинским оборудованием. Работы планируют закончить к декабрю следующего года.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24