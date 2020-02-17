Брянская область заняла 41-е место в России по качеству жизни

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:51:38+03:00

За год наш регион поднялся на восемь позиций. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За год позиции региона укрепились на восемь строчек

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Брянщина оказалась на 41-м месте из 85 по качеству жизни в стране. Таковы данные экспертов «РИА Новости», которые опубликовали в понедельник, 17 февраля.

Специалисты оценили, в каких российских регионах условия для жизни наиболее благоприятные. И проанализировали различные показатели: уровень доходов, занятость, рынок труда, жилищные условия, экологию и другое.

За год наш регион поднялся на восемь позиций. По сравнению с прошлым годом Брянская область заняла 49-е место в рейтинге. Более ощутимый рывок – на 12 строчек – только у Сахалинской области.

На первом месте оказалась Москва, вторую строчку занял Санкт-Петербург, третью – Московская область. Что касается наших соседей, то Калужская область заняла 21 место, Смоленская 35-е, Орловская - 40-е.

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ИСТОЧНИК KP.RU