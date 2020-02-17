В брянском поселке Большое Полпино столкнулись две иномарки

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:18:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Большое Полпино Брянска произошло ДТП с участием двух легковушек. Авария случилась на улице Пролетарской в воскресенье, 16 февраля, около 10 вечера.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 24-летний водитель «Фольксваген Джетта» ехал по улице Пролетарской в сторону улицы Снежетьский Вал. Молодой человек не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Логан», за рулем которого находилась 27-летняя водитель.

- Пострадали оба автомобилиста, - рассказали в ГИБДД.- Врачи диагностировали ушибы различных участков тела, выписали лечения и отпустили пациентов домой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU