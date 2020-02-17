Москвич пытался провезти через Брянщину 105 литров домашнего вина

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:05:21+03:00

Недавно москвич уже попадался на подобном нарушении. Фото: пресс-служба Брянской таможни

Нарушитель сказал, что везет спиртное в подарок родственникам

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На брянской границе задержали нарушителя с домашним вином. Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи, рассказали в пресс-службе Брянской таможни.

Таможенники проверили микроавтобус, который ехал из Молдавии в Россию. И обнаружили пластиковые бутыли с домашним вином – всего 105 литров «горячительного напитка».

Владельцем вина оказался сам водитель автобуса. Он заявил, что везет алкоголь домой в Подмосковье, в подарок родственникам.

- О том, что через таможенную границу Евразийского экономического союза перемещать более 5 литров алкоголя запрещено, мужчина хорошо знал: совсем недавно его оштрафовали за подобное нарушение, - рассказал и.о. заместителя начальника таможни Денис Дандыкин.

На водителя завели дело об административном правонарушении.

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ИСТОЧНИК KP.RU