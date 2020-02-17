Москвич пытался провезти через Брянщину 105 литров домашнего вина
На брянской границе задержали нарушителя с домашним вином. Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи, рассказали в пресс-службе Брянской таможни.
Таможенники проверили микроавтобус, который ехал из Молдавии в Россию. И обнаружили пластиковые бутыли с домашним вином – всего 105 литров «горячительного напитка».
Владельцем вина оказался сам водитель автобуса. Он заявил, что везет алкоголь домой в Подмосковье, в подарок родственникам.
- О том, что через таможенную границу Евразийского экономического союза перемещать более 5 литров алкоголя запрещено, мужчина хорошо знал: совсем недавно его оштрафовали за подобное нарушение, - рассказал и.о. заместителя начальника таможни Денис Дандыкин.
На водителя завели дело об административном правонарушении.
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ИСТОЧНИК KP.RU